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الصحة الفلسطينية: 241 قتيلا جراء القصف الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة (العربية)
Lebanon 24
26-12-2023
|
07:21
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