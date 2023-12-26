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وكالة تسنيم: رئيس الأركان الإيراني يقول إن "اغتيال إسرائيل" قياديا في الحرس الثوري "خطأ استراتيجي لن يمر دون رد" (الشرق)

Lebanon 24
26-12-2023 | 08:34
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