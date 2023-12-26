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المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: سنفعل كل ما يلزم للعودة الآمنة لمواطنينا إلى الشمال ولا نريد فتح جبهتين (الجزيرة)

Lebanon 24
26-12-2023 | 08:39
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