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إعلام هندي: شرطة نيودلهي تقول إنها تلقت مكالمة هاتفية تفيد بوقوع انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية (الشرق)

Lebanon 24
26-12-2023 | 08:53
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