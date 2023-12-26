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"لبنان 24": مسيّرة اسرائيلية معادية استهدفت احد المنازل في منطقة تل البركة وسط بلدة ميس الجبل

Lebanon 24
26-12-2023 | 09:02
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