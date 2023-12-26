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حزب الله: هجوم جوي على مقر قيادة للعدو الصهيوني في محيط مستعمرة كريات شمونة بطائرة مسيّرة وتحقيق إصابات مؤكّدة في الموقع

Lebanon 24
26-12-2023 | 09:41
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