Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الداخلية بسام مولوي من بكركي: بناء الدولة اساسه العيش المشترك وسلطة القانون

Lebanon 24
26-12-2023 | 10:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: ناقشنا الخطة الأمنية بمناسبة الأعياد وتطرقنا إلى المواضيع الأمنية الأخرى في البلد
lebanon 24
26/12/2023 19:01:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وزير الداخلية بسام المولوي في هذه الأثناء إلى السرايا للمشاركة في جلسة الحكومة
lebanon 24
26/12/2023 19:01:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي خلال إضاءة زينة العيد في الأشرفية: "لبنان ما بينقتل"حاولوا كثيراً أن يظلموا لبنان وخصوصاً بيروت إلا أنّها لم تركع وما زالت قويّة وصامدة بإرادة أهلها
lebanon 24
26/12/2023 19:01:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي في بكركي للبحث مع الراعي في التطورات.. وتصعيد وزير الدفاع ليلا فاجأ الاوساط الحكومية
lebanon 24
26/12/2023 19:01:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:36 | 2023-12-26
11:35 | 2023-12-26
11:20 | 2023-12-26
11:17 | 2023-12-26
11:08 | 2023-12-26
10:49 | 2023-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24