Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام إسرائيلي: إصابة 7 في انفجار طائرة مسيّرة شمال إسرائيل (الشرق)

Lebanon 24
26-12-2023 | 10:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام هندي: شرطة نيودلهي تقول إنها تلقت مكالمة هاتفية تفيد بوقوع انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية (الشرق)
lebanon 24
26/12/2023 19:02:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة جندية في حادث دهس عند مفترق برطعة قرب جنين شمالي الضفة
lebanon 24
26/12/2023 19:02:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط 4 قذائف أطلقها الجيش الإسرائيلي على الأطراف الشمالية الشرقية لبلدة مارون- كحيل وإصابة منزل من دون وقوع إصابات
lebanon 24
26/12/2023 19:02:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابتان في انفجار طائرة مسيرة تسللت من لبنان نحو بلدة مرغليوت في الجليل الأعلى
lebanon 24
26/12/2023 19:02:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:36 | 2023-12-26
11:35 | 2023-12-26
11:20 | 2023-12-26
11:17 | 2023-12-26
11:08 | 2023-12-26
10:49 | 2023-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24