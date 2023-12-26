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غارات معادية استهدفت الشارع العام المؤدي إلى بلدة القليلة أدت إلى تضرر عدد من السيارات (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
26-12-2023 | 10:49
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