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متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لا صحة لنيّة إسرائيل إحتلال محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر (العربية)

Lebanon 24
26-12-2023 | 11:36
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