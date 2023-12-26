Advertisement

أخبار عاجلة

مستشار قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيرانيّ: لا حاجة لتدخل إيران والمقاومة قادرة على إدارة الحرب

Lebanon 24
26-12-2023 | 12:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قبل "اغتياله".. تقرير إسرائيلي سابق يتحدث عن مستشار الحرس الثوري الإيراني بماذا وصفه؟
lebanon 24
27/12/2023 04:27:02 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مستشار الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي كان مقربا من قاسم سليماني الذي تم تصفيته قبل 4 سنوات (الجزيرة)
lebanon 24
27/12/2023 04:27:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: المستشار الذي اغتالته اسرائيل كان مسؤول وحدة دعم محور المقاومة بسوريا
lebanon 24
27/12/2023 04:27:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز نقلا عن وسائل إعلام إيرانية: قائد الحرس الثوري يهدد بإغلاق البحر المتوسط وممرات مائية أخرى (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
27/12/2023 04:27:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:20 | 2023-12-26
19:07 | 2023-12-26
18:28 | 2023-12-26
18:23 | 2023-12-26
18:22 | 2023-12-26
18:18 | 2023-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24