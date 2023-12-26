الدفاع المدني: اخماد حريق شب داخل "بيك أب" في المعلية- القليلة ونقل جثة مواطن استشهد إثر القصف الإسرائيلي الذي طال البلدة إلى مستشفى اللبناني - الإيطالي

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