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وزير الصحة الفلسطينية لـ"العربية": 70% من الشهداء في غزة من النساء والأطفال

Lebanon 24
26-12-2023 | 13:32
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