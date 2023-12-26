Advertisement

أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تُعيّن السياسية الهولندية سيغريد كاغ لتنسيق المساعدات إلى غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
26-12-2023 | 13:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: نرحّب بتعيين الأمم المتحدة سيغريد كاغ كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة
lebanon 24
27/12/2023 04:28:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: قرار مجلس الأمن يحافظ على سلطة إسرائيل الأمنية بمراقبة وتفتيش المساعدات لغزة
lebanon 24
27/12/2023 04:28:12 Lebanon 24 Lebanon 24
منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث: الصراع في غزة وصل إلى مرحلة مأساوية أخرى مع مقتل 20 ألف شخص (الجزيرة)
lebanon 24
27/12/2023 04:28:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول الإمداد في الهلال الأحمر الفلسطيني لـ"الجزيرة": اسرائيل تتعمّد تأخير التنسيق لإيصال المساعدات إلى المنطقة الوسطى في غزة
lebanon 24
27/12/2023 04:28:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:20 | 2023-12-26
19:07 | 2023-12-26
18:28 | 2023-12-26
18:23 | 2023-12-26
18:22 | 2023-12-26
18:18 | 2023-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24