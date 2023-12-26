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الهلال الأحمر الفلسطينيّ: انقطاع الاتصال بالكامل عن طواقمنا في قطاع غزة بسبب قطع خدمات الاتصالات والإنترنت

Lebanon 24
26-12-2023 | 14:10
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