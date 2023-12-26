"الجزيرة" عن هيئة البثّ الإسرائيلية: وزير الدفاع قال في جلسة سرية إنّ إسرائيل تبحث مع مصر إنشاء حاجز متطوّر للحدّ من تهريب الأسلحة إلى غزة

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