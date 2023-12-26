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أخبار عاجلة
فرنسا تُعرب عن "قلقها العميق" من تكثيف وإطالة أمدّ الحرب في قطاع غزة
Lebanon 24
26-12-2023
|
15:23
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