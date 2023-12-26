Advertisement

أخبار عاجلة

مستشار لقائد الدعم السريع في السودان: لم نتسلّم أي دعوة رسمية للقاء بين حميدتي والبرهان

Lebanon 24
26-12-2023 | 17:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشار للدعم السريع: شروط البرهان للقاء حميدتي تعجيزية
lebanon 24
27/12/2023 08:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
البرهان يتسلم دعوة للقاء حميدتي في جيبوتي الخميس
lebanon 24
27/12/2023 08:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
دعمًا لجهود وقف الحرب.. استقالة مستشار قائد الدعم بالسودان
lebanon 24
27/12/2023 08:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الدعم السريع: رصدنا قوة مسلحة تعمل على نهب وإرهاب السودانيين وجار تتبعها والتعامل معها (العربية)
lebanon 24
27/12/2023 08:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:10 | 2023-12-27
01:06 | 2023-12-27
00:27 | 2023-12-27
00:24 | 2023-12-27
23:39 | 2023-12-26
19:20 | 2023-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24