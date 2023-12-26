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الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل 5 من جنوده خلال اشتباكات الساعات الأخيرة في قطاع غزة

Lebanon 24
26-12-2023 | 19:07
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