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حركة المرور كثيفة على طريق عام الكحالة باتجاه الجمهور ومن النقاش باتجاه نهر الموت ومن خلدة باتجاه أنفاق المطار (التحكم المروري)
Lebanon 24
27-12-2023
|
01:10
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