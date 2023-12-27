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إطلاق صواريخ من الجنوب باتّجاه مواقع إسرائيليّة في مزارع شبعا المحتلّة والجليل الأعلى والعدو يستهدف تلة حمامص بقذائف مدفعية

Lebanon 24
27-12-2023 | 01:20
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