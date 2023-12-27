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يديعوت أحرونوت: نتنياهو ووزير دفاعه يؤجلان الانتقال إلى المرحلة الثالثة من حرب غزة لأسبابهما الخاصة على الرغم من وجود توافق على القيام بذلك (الجزيرة)

Lebanon 24
27-12-2023 | 05:10
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