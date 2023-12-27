Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": مسيّرة إسرائيلية استهدفت المنطقة بين طيرحرفا والظهيرة في القطاع الغربي

Lebanon 24
27-12-2023 | 05:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": العدو الاسرائيلي يستهدف اطراف الجبين و طيرحرفا وبيت ليف وعيتا الشعب في القطاع الغربي من جنوب لبنان
lebanon 24
27/12/2023 14:45:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة لطائرة مسيّرة اسرائيلية على منطقة حامول في القطاع الغربي
lebanon 24
27/12/2023 14:45:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط قذيفة مدفعية مصدرها الجيش الإسرائيلي بالقرب من خزان مياه كبير في بلدة طيرحرفا جنوب صور - القطاع الغربي
lebanon 24
27/12/2023 14:45:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": طائرات مسيّرة إسرائيلية تشن أكثر من غارة على إقليم التفاح وتردد أصوات الإنفجارات في المنطقة
lebanon 24
27/12/2023 14:45:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:39 | 2023-12-27
07:33 | 2023-12-27
07:33 | 2023-12-27
07:30 | 2023-12-27
07:23 | 2023-12-27
07:17 | 2023-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24