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الحلبي: تم الاتفاق على تشكيل لجنة ستجتمع غداً لمناقشة نقاط الإختلاف واللجنة التربوية ستقدّم مقترحاتها بحدود 8 كانون الثاني

Lebanon 24
27-12-2023 | 05:49
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