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مولوي بعد لقائه المطران عودة: أكّد ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن وضرورة تحمّل السياسيين لمسؤولياتهم

Lebanon 24
27-12-2023 | 05:53
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