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"لبنان 24": إستهداف مواقع الجيش الإسرائيليّ في مزارع شبعا بمسيّرات إنقضاضية والعدوّ ردّ بقصف منطقة الغرب والخريبة في خراج راشيا الفخار
Lebanon 24
27-12-2023
|
06:54
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