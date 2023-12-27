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هآرتس: روما تتحفظ على قبول اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد لكونه مستوطنا من معاليه أدوميم شرق القدس (الجزيرة)

Lebanon 24
27-12-2023 | 07:30
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