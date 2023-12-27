شركة النقل البحري الدنماركية "ميرسك" تحدد مواعيد مرور عشرات السفن عبر ممرات البحر الأحمر في الأسابيع المقبلة وذلك بعد وقف رحلاتها سابقا (سكاي نيوز عربية)

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