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"حزب الله": استهدفنا بالمسيّرات الهجومية الانقضاضية والأسلحة الصاروخية والمدفعية تجمعات لجنود ‏العدو الإسرائيلي المستحدثة وآلياته خلف مواقعه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وأوقعنا فيها ‏إصابات مؤكدة

Lebanon 24
27-12-2023 | 07:33
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