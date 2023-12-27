Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الإسباني: لا نعارض إنشاء عملية بحرية مختلفة في البحر الأحمر بدلا من أتلانتا (العربية)

Lebanon 24
27-12-2023 | 07:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس هيئة قناة السويس: نتابع عن كثب التوتر بالبحر الأحمر وتأثيره على حركة المرور في القناة (العربية)
lebanon 24
27/12/2023 17:27:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة قناة السويس: حركة الملاحة البحرية في القناة طبيعية في أعقاب التوترات الحالية في البحر الأحمر (الشرق)
lebanon 24
27/12/2023 17:27:58 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة هاباغ لويد الألمانية للشحن: الموقف لا يزال خطرا بالبحر الأحمر وسنواصل تغيير مسار عملياتنا (العربية)
lebanon 24
27/12/2023 17:27:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة فوق البحر الأحمر كانت متجهة إلى إيلات (العربية)
lebanon 24
27/12/2023 17:27:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2023-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:27 | 2023-12-27
10:21 | 2023-12-27
09:54 | 2023-12-27
09:46 | 2023-12-27
09:35 | 2023-12-27
09:31 | 2023-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24