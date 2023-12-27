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وزارة الدفاع الإسرائيلية: شراء قطع غيار لدبابات ميركافا وناقلات جند مدرعة طراز "نمر" بنحو 276 مليون دولار (الجزيرة)

Lebanon 24
27-12-2023 | 08:02
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