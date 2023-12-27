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الأناضول: وزير الخارجية التركي أبلغ نظيره الأميركي أنه ينبغي التوصل لوقف إطلاق النار في غزة في أسرع وقت وبدء مفاوضات السلام الدائم (الجزيرة)

Lebanon 24
27-12-2023 | 09:22
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