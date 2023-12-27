الجيش الإسرائيلي: رصد صواريخ و3 طائرات مسيّرة أطلقت من لبنان تجاه مناطق مختلفة في شمال إسرائيل وقمنا بقصف مصدر النيران في لبنان (الجزيرة)

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