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الجيش الإسرائيلي: رصد صواريخ و3 طائرات مسيّرة أطلقت من لبنان تجاه مناطق مختلفة في شمال إسرائيل وقمنا بقصف مصدر النيران في لبنان (الجزيرة)

Lebanon 24
27-12-2023 | 09:26
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