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وزارة الخارجية المصرية تعلن إجلاء 18 مواطنا من العالقين في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة السودانية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
27-12-2023 | 10:21
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