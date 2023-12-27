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أخبار عاجلة
الخارجية المصرية تطالب رعاياها الموجودين في السودان بسرعة المغادرة (العربية)
Lebanon 24
27-12-2023
|
11:15
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