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القوات الاسرائيلية أطلقت قنابل مضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط

Lebanon 24
27-12-2023 | 11:44
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