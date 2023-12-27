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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: قواتنا على مستوى عالٍ جدا من الاستعداد على الجبهة الشمالية (الجزيرة)

Lebanon 24
27-12-2023 | 11:54
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