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قائد الأركان الإسرائيلي: قواتنا على جهوزية عالية بالشمال وتمت الموافقة على خطط ومستعدون للهجوم إذا تطلب الأمر (العربية)

Lebanon 24
27-12-2023 | 12:06
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