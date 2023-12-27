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إسرائيل اليوم عن وزير الخارجية الإسرائيلي: إبعاد حز الله عن الحدود إما أن يتم من خلال الدبلوماسية أو الحرب (العربية)

Lebanon 24
27-12-2023 | 12:24
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