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غانتس: الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل يجب أن يتغير ووقت الدبلوماسية ينفد (الجزيرة)

Lebanon 24
27-12-2023 | 12:46
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