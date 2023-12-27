Advertisement

أخبار عاجلة

غانتس: سنواصل التعامل مع منظومة حماس الأرضية والمعركة ستتوسع في الأيام القادمة حسب الحاجة (الجزيرة)

Lebanon 24
27-12-2023 | 12:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الناطق العسكري الإسرائيلي: جردنا المنظومة الجوية لـ"حماس" من معظم قدراتها العملياتية (الجزيرة)
lebanon 24
28/12/2023 01:37:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل العمل حتى تحقيق أهداف الحرب بإسقاط حكم حماس وإعادة جميع المختطفين إلى منازلهم (الجزيرة)
lebanon 24
28/12/2023 01:37:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن وزير الخارجية الإسرائيلي: سنواصل حربنا مع حماس بوجود دعم دولي أو بدونه (الجزيرة)
lebanon 24
28/12/2023 01:37:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل الحرب لأن حماس لم تلتزم بما اتفقنا عليه (الجزيرة)
lebanon 24
28/12/2023 01:37:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:26 | 2023-12-27
18:22 | 2023-12-27
18:21 | 2023-12-27
18:20 | 2023-12-27
18:18 | 2023-12-27
18:08 | 2023-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24