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غانتس: حضوري حفلا بينما تتواصل المعركة في غزة لم يكن قرارا صحيحاً (الجزيرة)

Lebanon 24
27-12-2023 | 12:50
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