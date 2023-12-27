ئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان: ما حدث في غزة هو أن المصريين حولوها إلى مشكلة إسرائيلية ولن نتمكن من التعامل مع مشكلة غزة بمفردنا (الجزيرة)

Lebanon 24