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مصرع 6 وإصابة 3 بجروح بالغة جراء تصادم شاحنة بسيارة على طريق سريع في تكساس

Lebanon 24
27-12-2023 | 17:30
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