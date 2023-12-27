Advertisement

أخبار عاجلة

مقاومون يطلقون النار باتجاه النقطة العسكرية المقامة على جبل جرزيم في نابلس

Lebanon 24
27-12-2023 | 18:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إطلاق نار باتجاه النقطة العسكرية المقامة على جبل جرزيم في نابلس في الضفة الغربية
lebanon 24
28/12/2023 04:35:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يطلق النار باتجاه المواطنين الذين وصلوا بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة (التلفزيون العربي)
lebanon 24
28/12/2023 04:35:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفلسطينية: الجنود الإسرائيليون يطلقون النار صوب منازل المواطنين بمخيم المغازي وسط قطاع غزة
lebanon 24
28/12/2023 04:35:28 Lebanon 24 Lebanon 24
طبيب روسي أجلي من غزة يتحدث عن "طريق الموت": لا تمسك الهاتف بيدك.. سيطلقون النار
lebanon 24
28/12/2023 04:35:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:57 | 2023-12-27
18:55 | 2023-12-27
18:47 | 2023-12-27
18:46 | 2023-12-27
18:42 | 2023-12-27
18:40 | 2023-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24