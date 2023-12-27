18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
5
o
بشري
17
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة في سماء جنين
Lebanon 24
27-12-2023
|
18:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة في سماء غزة بالتزامن مع قصف يستهدف مواقع في القطاع
Lebanon 24
الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة في سماء غزة بالتزامن مع قصف يستهدف مواقع في القطاع
28/12/2023 04:35:36
28/12/2023 04:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الإحتلال الإسرائيلي تُطلق قنابل مضيئة في سماء مخيم جنين تزامناً مع الاقتحام المستمر
Lebanon 24
قوات الإحتلال الإسرائيلي تُطلق قنابل مضيئة في سماء مخيم جنين تزامناً مع الاقتحام المستمر
28/12/2023 04:35:36
28/12/2023 04:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
العدو الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة في سماء غزة بالتزامن مع قصف يستهدف مواقع في القطاع (الجزيرة)
Lebanon 24
العدو الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة في سماء غزة بالتزامن مع قصف يستهدف مواقع في القطاع (الجزيرة)
28/12/2023 04:35:36
28/12/2023 04:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الجيش الإسرائيلي تلقي قنابل مضيئة فوق الخيام - حي المسلخ (الوكالة الوطنية للإعلام)
Lebanon 24
قوات الجيش الإسرائيلي تلقي قنابل مضيئة فوق الخيام - حي المسلخ (الوكالة الوطنية للإعلام)
28/12/2023 04:35:36
28/12/2023 04:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سيناريو الأمطار عائد.. كيف سيكون طقس ليلة رأس السنة؟ الأب خنيصر يكشف
Lebanon 24
سيناريو الأمطار عائد.. كيف سيكون طقس ليلة رأس السنة؟ الأب خنيصر يكشف
02:12 | 2023-12-27
27/12/2023 02:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 10 سنوات من الاخذ والرد.. هدية للعمال طال انتظارها
Lebanon 24
بعد 10 سنوات من الاخذ والرد.. هدية للعمال طال انتظارها
04:00 | 2023-12-27
27/12/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة أحد المقرّبين من نصرالله.. كان مُعاوناً له! (صورة)
Lebanon 24
وفاة أحد المقرّبين من نصرالله.. كان مُعاوناً له! (صورة)
07:04 | 2023-12-27
27/12/2023 07:04:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة زوجة الفنان مروان خوري تخطف الأنظار.. تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
ابنة زوجة الفنان مروان خوري تخطف الأنظار.. تعرفوا إليها (صور)
02:40 | 2023-12-27
27/12/2023 02:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا زيادات" على الرواتب لهؤلاء
Lebanon 24
"لا زيادات" على الرواتب لهؤلاء
04:30 | 2023-12-27
27/12/2023 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:57 | 2023-12-27
استمرار وصول المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى مع تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
18:55 | 2023-12-27
إصابة أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات وسط مدينة رام الله
18:47 | 2023-12-27
طيران الاستطلاع يحلّق فوق عدد من مناطق الصفة الغربية
18:44 | 2023-12-27
مقاومون يطلقون النار باتجاه النقطة العسكرية المقامة على جبل جرزيم في نابلس
18:42 | 2023-12-27
قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى بالقدس
18:40 | 2023-12-27
قوات الاحتلال تقتحم مدينة حلحول شمالي الخليل
فيديو
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
00:13 | 2023-12-23
28/12/2023 04:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
00:00 | 2023-12-23
28/12/2023 04:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
28/12/2023 04:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24