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تايمز أوف إسرائيل: اعتقال 20 شخصا من محلات صرافة بالضفة الغربية بتهمة دعم حماس والجهاد

Lebanon 24
28-12-2023 | 02:11
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