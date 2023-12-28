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الهلال الأحمر الفلسطيني: 8 شهداء خلال قصف إسرائيلي قرب مستشفى الأمل في خان يونس في قطاع غزة

Lebanon 24
28-12-2023 | 02:50
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