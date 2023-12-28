Advertisement

أخبار عاجلة

الصين تحث دول المنطقة على التأهب مع تكثيف الانتشار العسكري الأميركي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
28-12-2023 | 02:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زلزال بقوة 5.7 يضرب المنطقة الحدودية بين كشمير والهند (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
28/12/2023 12:02:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن: الحرب في أوكرانيا جعلتنا أقرب إلى حلفائنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (الشرق)
lebanon 24
28/12/2023 12:02:14 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الأميركية لسكاي نيوز عربية: العلاقات الدفاعية والعسكرية مع إسرائيل "متجذرة"
lebanon 24
28/12/2023 12:02:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن رويترز: وزير خارجية اليابان سيزور رام الله خلال جولته في المنطقة التي تشمل الأردن وإسرائيل
lebanon 24
28/12/2023 12:02:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:55 | 2023-12-28
04:47 | 2023-12-28
04:41 | 2023-12-28
04:34 | 2023-12-28
04:22 | 2023-12-28
04:09 | 2023-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24