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الجيش الاوكراني: سفينة مدنية تصطدم بلغم في البحر الأسود ما أدى إلى إصابة شخصين (الشرق)

Lebanon 24
28-12-2023 | 03:22
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